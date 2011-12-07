На Рождественской ярмарке в Менделеевске состоялся конкурс креативных саней «Эх вы, сани, мои сани…». Участников конкурс собрал не так много, но их фантазия зашкаливала, пишет местная газета «Менделеевские новости».Одни сани напоминали своим видом о рождественском ковчеге, вторые были сделаны из бумаги в виде лебедя, третьи оказались обернуты мишурой.Рождественская ярмарка открылась в 11 часов утра. Жителей и гостей города поприветствовал глава района Валерий Чершинцев. Он отметил, что ярмарка зародилась в Татчелнинском поселении. С 2012 года сельчане у себя проводили Рождественскую ярмарку, а теперь она стала районной.«Мы очень хотим, чтобы она стала, как и Спасская, большой и известной», – заявил Чершинцев.В этот день в парке «Ушковские острова» работали национальные подворья, выступали ряженые, которые танцевали и пели песни под гармошку. На основной сцене порадовали собравшихся своими выступлениями артисты художественной самодеятельности.В парке работали подворья, где сельхозпроизводители представили свои товары, бойко шла торговля декоративными изделиями. Также были организованы спортивные забавы и насыщенная культурная программа. На территории парка водили хороводы, люди поздравляли друг друга с Новым годом и Рождеством.