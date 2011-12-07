В больнице Челнов скончалась врач-дерматолог

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В Набережных Челнах 8 июня в возрасте 58 лет скончалась врач-дерматолог кожвендиспансера Татьяна Житкова, сообщают «Челнинские известия».
По словам подруги Житковой, женщину доставили в больницу на «скорой» с высокой температурой на прошлой неделе. С каждым днем ее состояние ухудшалось, сегодня в 10.20 пациентка скончалась.
Причину смерти определят судмедэксперты после вскрытия.
У Татьяны Житковой остались сын-школьник и взрослая дочь. Профессии врача она посвятила 25 лет.
Прощание с Татьяной Житковой состоится 9 июня.