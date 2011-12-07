В больнице Челнов скончалась врач-дерматолог

В Набережных Челнах 8 июня в возрасте 58 лет скончалась врач-дерматолог кожвендиспансера Татьяна Житкова, сообщают «Челнинские известия».

По словам подруги Житковой, женщину доставили в больницу на «скорой» с высокой температурой на прошлой неделе. С каждым днем ее состояние ухудшалось, сегодня в 10.20 пациентка скончалась.

Причину смерти определят судмедэксперты после вскрытия.

У Татьяны Житковой остались сын-школьник и взрослая дочь. Профессии врача она посвятила 25 лет.

Прощание с Татьяной Житковой состоится 9 июня.