Завершается прием заявок на IT-хакатон в преддверии Kazan Digital Week

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Мероприятие пройдет 18–20 июня в рамках марафона Digital SuperHero под эгидой международного форума Kazan Digital Week — 2021.
Организаторы приготовили для участников несколько сложных, но интересных заданий, решение которых получится найти, только работая в команде. Можно собрать свою команду или присоединиться к уже существующей: главное– показать результат.
Треки хакатона:
· Система бесключевого доступа
· Анализ и обработка содержимого фотографий
· Обработка голосовых файлов
Заявки на участие принимаются до 10 июня поссылке hackathon.tattelecom.ru.