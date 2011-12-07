Завершается прием заявок на IT-хакатон в преддверии Kazan Digital Week

Мероприятие пройдет 18–20 июня в рамках марафона Digital SuperHero под эгидой международного форума Kazan Digital Week — 2021.

Организаторы приготовили для участников несколько сложных, но интересных заданий, решение которых получится найти, только работая в команде. Можно собрать свою команду или присоединиться к уже существующей: главное– показать результат.

Треки хакатона:

· Система бесключевого доступа

· Анализ и обработка содержимого фотографий

· Обработка голосовых файлов

Заявки на участие принимаются до 10 июня поссылке hackathon.tattelecom.ru.