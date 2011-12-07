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Завершается прием заявок на IT-хакатон в преддверии Kazan Digital Week

Разработчиков и аналитиков приглашают на двухдневный IT-хакатон с призовым фондом 600 000 рублей.

Мероприятие пройдет 18–20 июня в рамках марафона Digital SuperHero под эгидой международного форума Kazan Digital Week — 2021.  

Организаторы приготовили для участников несколько сложных, но интересных заданий, решение которых получится найти, только работая в команде. Можно собрать свою команду или присоединиться к уже существующей: главное– показать результат.

Треки хакатона:

·    Система бесключевого доступа

·    Анализ и обработка содержимого фотографий

·    Обработка голосовых файлов 

Заявки на участие принимаются до 10 июня поссылке hackathon.tattelecom.ru.

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