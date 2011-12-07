Заказные убийства были и в СССР

Как сельчане убили директора школы

Люди, рожденные в Советском Союзе, считали, что заказные убийства происходят только в буржуазных странах, и искреннее верили, что журналисты - люди особой касты и их никто не смеет трогать, не то что убить. Но истории, опубликованные в книге воспоминаний «А еще был случай», опровергают это. Убийства заказывали, при этом заказчики не всегда расплачивались деньгами. Некоторым исполнителям достаточно было и бутылки водки.

Село Агерзе расположено в пяти километрах от города Азнакаево. В 1964 году он еще не был городом - числился поселком городского типа - глубокая провинция. До Казани почти 400 км. И в этой глуши случилось резонансное преступление, которое и в наши дни не осталось бы незамеченным.

- Случилось это летом 1964 года, - вспоминает Нурулла Яруллович. - В одну из ночей убили директора сельской школы. Он был местным активистом, общественным корреспондентом районной газеты «Маяк». Убийцы избрали жестокий метод расправы. Они надели на голову мужчины мешок и несколько раз ударили молотком.

Такого преступления в районе, да и считай во всей республике, до той поры, пожалуй, не было. Учитель, к тому же директор школы, не говоря уже о том, что он был корреспондентом. Представителей этих профессий в советские годы уважали, тем более на селе. Педагоги были всегда на виду. А тут забили молотком насмерть.

Поэтому на раскрытие этого резонансного преступления были собраны все силы районной милиции. Оперативники, участковые инспекторы работали почти круглосуточно с коротким перерывом на отдых.

- Вначале мы искали молоток - орудие убийства, - рассказывает Нурулла Яруллович. - Для этого перекрыли русло небольшой речки, которая протекала рядом с местом преступления. Молоток нашелся на протоке.

Милиционеры с вещдоком заходили в каждый дом села, показывали всем жителям. В результате появились подозреваемые - два брата - жители Агерзе. Против них нашлись и другие улики.

- Когда мы задержали их и предъявили улики, то братья рассказали, как все было, - продолжает Нурулла Яруллович. - Директор школы был человеком честным и принципиальным, не желающим мириться с ложью и воровством. Он узнал, что главбух колхоза незаконно получает пенсию по инвалидности. Об этом должностном преступлении общественный корреспондент написал в районную газету. Главбух решил убить активиста и заказал его братьям, пообещав купить им мотоцикл «Урал», который в те годы был дефицитом и пределом мечтаний сельских парней. И заказчик, и исполнители вместо мотоцикла получили тюремные сроки.

«Подснежник» от жены

В ноябре 1963 года в Азнакаевский РОВД обратилась жительница села Тарханово с заявлением о пропаже мужа. Он работал оператором в нефтегазодобывающем управлении «Сулеевнефть». Надо сказать, что операторы проверяли работу нефтяных качалок и весь рабочий день были на ногах. Летом пешком, зимой на лыжах они переходили от одной качалки до другой.

Заявление от женщины приняли, мужчину объявили в розыск, листовки с его данными и фотографией разместили, где полагается в таких случаях. Недели шли за неделей, месяц за месяцем, прошли зима, весна, наступило лето. Все это время женщина регулярно приходила в отдел, требовала найти ее дорогого супруга, оскорбляла милиционеров, скандалила.

- Так продолжалось, пока недалеко от села Тарханово местная жительница не наткнулась на разложившийся человеческий труп, - рассказывает Нурулла Яруллович. - Оперативная группа на месте провела тщательное обследование. На голову трупа был надет мешок, завернут в клеенку и в трех местах перевязан веревками, похожими на пояса от женских халатов.

С найденными вещдоками милиционеры отправились в дом пропавшего оператора. При обыске были найдены халаты, идентичные поясам на трупе, и остатки клеенки. Найденные улики изъяли, а хозяйку дома задержали. На допросе она быстро созналась, что вместе со своим братом убила мужа. Причина - просто разлад семейных отношений. Труп погрузили на тележку и вывезли в лес. Убийц судили в районном суде, и оба получили длительные сроки заключения.