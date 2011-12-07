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Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку

Прием вторсырья пройдет в ДК железнодорожников.

Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку, сообщается на сайте мэрии. Мероприятие состоится 13 февраля с 11 до 17 часов. 

Принимаются ручки, фломастеры, пластиковые карточки и крышки, зубные щетки, бритвенные станки, тюбики от кремов и зубных паст в чистом, разрезанном виде, разглаженные чеки от покупок и блистеры от таблеток.

Напоминаем, что на фестивале разумного потребления «КульТорг» у жителей города будет возможность продать или приобрести винтажные товары и сдать ненужную одежду для благотворительного фонда. В течение дня, с 11 утра до 6 вечера, будут функционировать обменный фримаркет, зона с полезной едой, состоятся лекции и просмотр фильмов на экологическую тематику.

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