Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку, сообщается на сайте мэрии. Мероприятие состоится 13 февраля с 11 до 17 часов.

Принимаются ручки, фломастеры, пластиковые карточки и крышки, зубные щетки, бритвенные станки, тюбики от кремов и зубных паст в чистом, разрезанном виде, разглаженные чеки от покупок и блистеры от таблеток.

Напоминаем, что на фестивале разумного потребления «КульТорг» у жителей города будет возможность продать или приобрести винтажные товары и сдать ненужную одежду для благотворительного фонда. В течение дня, с 11 утра до 6 вечера, будут функционировать обменный фримаркет, зона с полезной едой, состоятся лекции и просмотр фильмов на экологическую тематику.