В парке Победы представили выставку «Казань – город трудовой доблести»

Сегодня в День Победы для жителей и гостей столицы РТ представили выставку «Казань – город трудовой доблести». Узнать о вкладе татарстанцев в победу в ВОВ можно в парке у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

Как сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города, фотоматериалы, сделанные в городе в годы Великой Отечественной войны, предоставлены Национальным музеем РТ и Управлением культуры Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин вручил удостоверение о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести».