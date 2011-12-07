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В парке Победы представили выставку «Казань – город трудовой доблести»

Посмотреть экспозицию гости и жители города могут у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

Сегодня в День Победы для жителей и гостей столицы РТ представили выставку «Казань – город трудовой доблести». Узнать о вкладе татарстанцев в победу в ВОВ можно в парке у монумента Матерям и вдовам погибших солдат.

Как сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города, фотоматериалы, сделанные в городе в годы Великой Отечественной войны, предоставлены Национальным музеем РТ и Управлением культуры Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Путин вручил удостоверение о присвоении Казани звания «Города трудовой доблести».

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