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Передвижная выставка о ТАССР отправилась в путешествие по районам республики

Сейчас с выставкой знакомятся жители Набережных Челнов.

К 100-летнему юбилею Республики Татарстан сотрудники Национального музея РТ подготовили передвижную выставку «Татарская АССР — Республика Татарстан: время, события, люди», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.  

В экспозиции представлены документы по истории создания ТАССР, фотографии видных общественных деятелей, внесших заметный вклад в создание татарстанской государственности.

Сейчас с выставкой знакомятся жители Набережных Челнов, затем ее экспонаты отправят в Менделеевск и Нижнекамск.

КВ
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