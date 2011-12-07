Передвижная выставка о ТАССР отправилась в путешествие по районам республики

К 100-летнему юбилею Республики Татарстан сотрудники Национального музея РТ подготовили передвижную выставку «Татарская АССР — Республика Татарстан: время, события, люди», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В экспозиции представлены документы по истории создания ТАССР, фотографии видных общественных деятелей, внесших заметный вклад в создание татарстанской государственности.

Сейчас с выставкой знакомятся жители Набережных Челнов, затем ее экспонаты отправят в Менделеевск и Нижнекамск.