В Казани число вакансий в сфере внутреннего туризма выросло на 150 процентов

Таковы результаты исследования аналитического центра Авито Работа: сравнивались периоды с 22 июня по 5 июля и 18–31 мая текущего года. Впрочем, вместе с ростом вакансий зафиксировано небольшое, на 4%, снижение средней заработной платы, которая предлагается соискателям. Сейчас ее уровень составляет 33 тысячи рублей.

Стоит отметить, что лидерами по росту предложений стали Сочи (плюс 757%), что вполне предсказуемо, и Москва с прибавкой в 578%. Наиболее медленно восстановление, исходя из количества предложений о работе, зафиксировано в Иркутске, Омске и Красноярске. Прирост не более 64%.

— Это лето не самое простое для туристической отрасли, но снятие режима ограничений сделало свое дело. Рынок труда стремительно растет, и курортные города ожидаемо лидируют по числу вакансий. С «городским» туризмом ситуация также объяснима: люди не понимают, работают ли музеи, популярные туристические объекты и не спешат, например, в Петербург. Также сказывается непростая экономическая ситуация и опасение за здоровье. Тем не менее, рост наблюдается и не в туристических городах, в частности за счет ресторанного бизнеса и традиционных сезонных подработок, — комментирует ситуацию Дмитрий Пучков, категорийный менеджер Авито Работа.