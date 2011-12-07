Федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами КФУ

В начале своего выступления она напомнила, что это - один из самых молодых государственных институтов, который объединяет государственное начало и гражданское общество. Первое упоминание о нем приходится на Конституцию 1993 года, хотя на тот момент подобные институты существовали уже во многих странах. Сегодня аналогичные институты представлены более чем в 100 державах.

В России в конце декабря 1996 года был принят федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Этот документ определил широкий инструментарий, присущий только этому органу: например, уполномоченный получил право обращаться в Верховный суд по вступившим в законную силу приговорам и другим решениям суда. Позже появилось право обращаться с административным иском в суд, если гражданина ущемляет должностное лицо или орган власти. Первым уполномоченным Государственной Думой ФС РФ был назначен Олег Миронов - это произошло в мае 1998 года.

Москалькова также напомнила, что в каждом субъекте работают местные уполномоченные. В Татарстане эту должность занимает Сария Сабурская, которую республиканский парламент в конце августа избрал уже на третий срок.

- Это не работа, это - служение. У нас нет выходных, вечеров, праздников, потому что беда с человеком может случиться в любой момент, и к нам придут за помощью, - отметила омбудсмен.

Она выделила пять главных функций: рассмотрение жалоб, обращений граждан; правовое просвещение; совершенствование законодательства; координация деятельности региональных уполномоченных; международное сотрудничество.

- Каждый день, когда я подхожу к своему офису, вижу очередь людей. Приходят обычно около 30 человек. Еще более 100 обращений мы получаем по почте, а также более 20 звонков на горячую линию, - заявила Татьяна Москалькова.

В ходе своей лекции федеральный омбудсмен вспомнила несколько жизненных кейсов. Например, историю о поддержке валютных ипотечников, которые на фоне экономического кризиса оказались на грани финансового краха.

- Ко мне обратилась большая группа людей - валютных ипотечников, которые взяли ипотеку, заложив единственное жилье. Из-за резкого скачка курса доллара люди не смогли совершить свои выплаты. По закону суды абсолютно правильно решали вопросы не в их пользу, а в пользу банка. Они сами подписали договор, заложив это имущество. Но с другой стороны, люди, которые брали деньги в долг, рассчитывали, что ситуация в государстве будет стабильной и не может случиться форс-мажор, - рассуждала Москалькова.

С этой проблемой омбудсмен обратилась к Владимиру Путину и нашла поддержку. В результате появилась самостоятельная государственная программа оказания помощи пострадавшим людям, было выделено 2 млрд рублей и создана рабочая группа, куда вошли и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Судьба каждого пострадавшего человека решалась в индивидуальном порядке.

- В результате 7 тысяч людей, в отношении которых уже было возбуждено исполнительное производство по выселению из жилья, не были выселены. У них осталось это жилье, - подчеркнула заслуженный юрист РФ.

В целом за 2019 год в адрес уполномоченного поступило более 38 тысяч обращений, а по итогам нынешнего первого полугодия - более 20 тысяч. Чаще всего россиян беспокоят вопросы, касающиеся процессуальной справедливости, защиты трудовых прав, соблюдения и защиты жилищных прав, пенсионного обеспечения. В прошлом году аппаратом омбудсмена оказано содействие в реализации прав более 460 тысяч граждан. Если говорить о Татарстане, в период 2016 - 2020 годов из республики поступило более 3700 обращений. Но проверка показала - в большинстве случаев решения принимались обоснованно и нарушений прав нет.

Свои особенности в структуре обращений к омбудсмену появились в период пандемии.

- К нам обращались люди, в том числе и из Татарстана, с жалобами на то, что применение мер административной ответственности было неадекватным. Некоторые формально подходили к запретам, связанным с самоизоляцией. Так, один молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за то, что находился на улице, не имея разрешения на выход из дома. Он объяснил, что вышел из дома в 6 часов утра на пробежку, вокруг людей не было и он не мог никого заразить. Мы добились того, что штраф был с него снят. Также были обращения от тех, кто выезжал на автотранспорте во время самоизоляции без разрешения, - вспомнила Москалькова.

После лекции федеральный омбудсмен ответила на вопросы студентов. Кроме посещения КФУ Татьяна Москалькова в этот день приняла участие в работе круглого стола на тему «Эффективное сотрудничество в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в РТ».