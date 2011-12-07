Журналист - профессия социально незащищенная?

Чтобы обсудить нюансы трудового права своей профессии и проконсультироваться со специалистами, журналисты собрались 9 декабря в Союзе журналистов РТ на семинаре «Применение трудового законодательства для работников СМИ».Открыла семинар председатель СЖ РТ Римма Ратникова. На вопросы журналистов отвечали судья Верховного суда РТ Резида Саитгараева, заместитель начальника отдела Государственной инспекции труда в РТ Зухра Таирова, а также постоянный член правовой комиссии СЖ РТ Этери Ильина.Удивительно, но, отстаивая права других людей, журналисты практически не защищают собственные, в особенности в отношениях с работодателем. Трудовой кодекс большинство из них открывают только тогда, когда дело уже пахнет увольнением. Судья Резида Саитгараева отметила, что гражданских дел в отношении работников СМИ и их работодателей в Татарстане судом не рассматривалось. Этот простой факт явно говорит о том, что журналисты на своих работодателей в суд не подают. Журналистика - среда конкурентная, несмотря на не самые высокие зарплаты. Собравшиеся честно признались, что считают - репутация правдоборца может послужить поводом для увольнения, а другие издания вряд ли захотят принять на работу человека, активно отстаивающего свои права.Кроме того, было отмечено, что в существующем трудовом законодательстве никак не отображаются профессиональные риски, с которыми связана работа журналиста. Работников пера и клавиатуры отнесли к перечню творческих профессий, но забыли, что их работа связана и с иной спецификой, а правовых механизмов, помогающих защититься журналистам от рисков, просто не предусмотрели.Неприятным моментом работники СМИ признали краткосрочные трудовые договоры, заключение которых стало распространенной практикой. Особенно это касается руководителей СМИ, чья работа зачастую сопряжена с высказыванием мнения на острые темы, формированием позиции издания. В таких напряженных условиях важно чувство защищенности, которое заключается в уверенности сохранности рабочего места.Животрепещущим для журналистов также оказался вопрос о ненормированном рабочем дне и работе в выходные дни. Фактически журналист остается на работе всегда, пока у него включены телефон и электронная почта. Съездить на репортаж в выходной день или остаться в редакции до позднего вечера, чтобы вовремя сдать материал, - событие не знаменательное, а совершенно даже будничное. В еще большей степени, чем рядовых сотрудников, это касается руководителей, особенно главных редакторов.Примером положительных изменений в сложившейся обстановке стало решение Верховного суда Курганской области от 25 января 2011 года. В рассматриваемом иске, поданном главным редактором, уволенным из одного из местных изданий без объяснения причины, применили не только трудовое законодательство (а в соответствии с ним владелец издания имеет право на такое решение в ряде случаев), на решение судьи также повлиял закон о СМИ. Радует даже не то, что человек вернул свое рабочее место, а то, что российское право наконец-то рассматривало редактора не просто как руководителя производства, но и учло специфику его деятельности.Вышеперечисленные сложности - не повод отказываться от своих гражданских прав, в особенности представителям профессии, требующей активной жизненной и гражданской позиции. Журналист, как и любой профессионал, может рассчитывать на поддержку закона в отношениях с работодателем. Главное, что для этого нужно, - не молчать, а открыто, ведя конструктивный диалог, обсуждать свои права и требовать их реализации.