Почему синхронистки по фигурному катанию РТ плакали на чемпионате России

К сожалению, в этом году из-за пандемии его не будет. Вирус также внес свои коррективы и в организацию чемпионата России. Трибуны саранского Ледового дворца были почти пусты, вход зрителям запрещен. Следили за выступлениями сами спортсмены. Некоторые родители фигуристок и фигуристов получили специальные разрешения. Но им, как и всем выступавшим, перед поездкой пришлось сдавать тест на коронавирус. Все находившиеся на территории спортивной арены были строго в масках. А спортсмены могли снимать их только на выступлении и физподготовке.

В каждой команде синхронисток катается 18 девушек. 16 из них — основной состав, две запасные. На чемпионат России команды приезжают почти из всех городов страны — начиная от Москвы и Санкт-Петербурга и заканчивая Ямало-Ненецким автономным округом. Тренировки до заветных дат были сложными для всех команд. Фигуристки проводили на льду каждый день от 2 до 4 часов. Многие команды приехали за неделю до соревнований, тренируясь и пробуя лед, чтобы в полной мере раскататься. Команда из Татарстана «Идель» не была исключением — наши девушки приехали в Саранск за три дня до начала состязаний. И смогли немного посмотреть город.

Чтобы спортсменки из Татарстана смогли достойно выступить на чемпионате России, старший тренер Миляуша Нарбикова, второй тренер Анна Максимова и хореограф Аделя Рыбакова с лета прошлого года вкладывали в своих подопечных все свое мастерство и умение.

В соревнованиях участвовали 22 команды всех трех разрядов синхронисток: спортивный, КМС (кандидаты в мастера спорта) и МС (мастера спорта). Шарма выступлениям добавляли костюмы и аксессуары к ним. У каждой российской команды они уникальны и разнообразны — у кого на что хватает фантазии и финансов. В фигурном катании за это отдельная оценка.

Наши синхронистки выступали в ярких красно-белых костюмах в первый день и эффектных черных во второй. Для первой, короткой, программы девушки собирали волосы в хвост, перевязывая ленточками того же цвета. Кататься с такими прическами — это красиво и необычно. Ради этого волосы девушек обрезали под одну длину. Были даже те, кто лишился почти 40 сантиметров своих волос! Но чего не сделаешь ради победы. Детали костюма и даже такие мелочи, как украшения на шею и голову, тоже играют важную роль в создании образа.

А например, для «Пируэта» из Оренбурга, выступавшего по разряду мастеров спорта, чемпионат России закончился, не начавшись. В команде из этого города нашли девушек с положительным тестом на коронавирус, и в срочном порядке отправили домой. Все команды искренне посочувствовали им. Сняться с таких масштабных соревнований как минимум обидно.

Наша команда выступала по разряду КМС и заняла в итоге четвертое место. Девушки очень расстроились, многие надеялись на третье место. Но на самом деле любые состязания — лишь повод стремиться идти дальше, совершенствуясь.

Команда РТ «Идель» соревновалась с такими достойными соперниками, как «Юность» (Екатеринбург), «Кристалл Айс Джуниор» (Москва) и «Санрайз-1» (Санкт-Петербург). В первый соревновательный день нашу короткую программу получилось скатать идеально, со множеством живых эмоций. А в выступлении второй, произвольной, программы девушки допустили серьезные ошибки — было зафиксировано три падения. Это сильно подкосило команду в середине выступления. Многие элементы были выполнены не идеально.

Все в команде были недовольны результатом в целом. Многие девушки плакали после соревнований из-за того, что не оправдали своих же ожиданий. Девочки из других команд говорили про несправедливое судейство, которое, по их мнению, коснулось разряда мастеров спорта. А мнение о соревнованиях в целом в этом году осталось спорным и неопределенным. Многие синхронистки были расстроены. Другие наоборот — радостны и довольны судейством. Думаю, споры продлятся еще до марта.

Наши девушки решили, что падения и ошибки — не повод для того, чтобы останавливаться и расстраиваться. Это знак того, что нужно совершенствоваться и идти дальше. И уже с 1 февраля команда наших синхронисток-фигуристок снова в строю и готова покорять новые спортивные вершины.

Яна ПАЛЯНИЧЕНКО