Школьникам РТ, находящимся на домашнем обучении, могут выдавать компенсацию за отсутствие горячего питания

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова заявила о необходимости выдачи компенсации за горячее питание находящимся на домашнем обучении школьникам.

По словам замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллиной, на данный момент в Татарстане на домашнем обучении находятся 647 учеников начальных классов. Никто из них не «охвачен горячим питанием». При этом, как она отметила, Минпросвещения РФ и Минфинансов РФ не предусматривают никакого вида компенсации.

Татьяна Ларионова, в свою очередь, добавила, что у республики на эти цели средства есть. Поэтому она заявила о необходимости создания механизма, с помощью которого ученики, находящиеся на домашнем обучении, могли бы получать компенсацию за отсутствие горячего питания.