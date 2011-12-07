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Опекунам нетрудоспособных лиц продолжат зачислять 1,8 пенсионных коэффициента

Опекунство над нетрудоспособным лицом может оформить только нигде не работающий человек.

Опекунам нетрудоспособных лиц страховой стаж за год ухода засчитывается 1,8 пенсионных коэффициента, сообщила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии ОПФР по РТ Светлана Гайдук.

Она также уточнила, что опекунство над инвалидами первой группы, либо над ребенком-инвалидом, либо над пенсионером старше 80 лет может оформить нигде не работающий человек.  

«Таким образом, если человек не работает, а ухаживает за нетрудоспособным гражданином, то он продолжает накапливать пенсионные баллы», — уточнила Гайдук.

КВ
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