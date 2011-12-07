Опекунам нетрудоспособных лиц продолжат зачислять 1,8 пенсионных коэффициента

Опекунам нетрудоспособных лиц страховой стаж за год ухода засчитывается 1,8 пенсионных коэффициента, сообщила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии ОПФР по РТ Светлана Гайдук.

Она также уточнила, что опекунство над инвалидами первой группы, либо над ребенком-инвалидом, либо над пенсионером старше 80 лет может оформить нигде не работающий человек.

«Таким образом, если человек не работает, а ухаживает за нетрудоспособным гражданином, то он продолжает накапливать пенсионные баллы», — уточнила Гайдук.