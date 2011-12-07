Стрюкова: Если ТЦ будут закрыты более пяти месяцев, каждый второй будет находиться на грани банкротства

Доходы торговых центров республики в июне упали на 90%, тогда как в апреле убыток торговых объектов составлял 50%. Об этом заявила представитель регионального отделения Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Стрюкова во время круглого стола в ТПП РТ.

«Учитывая, что доходность коммерческих объектов редко превышает 15%, математика очень простая. Если торговые объекты будут закрыты более пяти месяцев, каждый второй будет находиться на грани банкротства», — сказала Стрюква.

Стрюкова также напомнила, что с момента начала пандемии многие ТЦ снизили арендную плату на 50% или вовсе ее убрали, а также предоставили отсрочки по платежам, но это не останавливает поток расторгающихся договоров, который увеличивается с каждым днем.

Всего в Татарстане 447 торговых и 90 офисных центров, в которых работают около 5 500 сотрудников.