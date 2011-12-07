В Казани вынесен приговор о взятках 18 бутылками виски

Казанский гарнизонный военный суд рассмотрел дело 44-летнего командира роты охраны и обслуживания войсковой части 58661 Павла Клешнина. Мужчину признали виновным в получении взяток, которые он получал за прогулы солдат-контрактников.

В деле фигурируют 18 бутылок виски, которые передавались Клешнину его подчиненными в период с октября по декабрь 2020 года. Один контрактник получил за взятку 13 дней отдыха, а другой — 10 дней.

Контрактников также признали виновными в мелком взяточничестве. Рядовых приговорили к штрафам по 30 тысяч рублей, а капитана Клешнина оштрафовали на 75 тысяч рублей.



