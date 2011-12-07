«Единая Россия» завершает неделю приемов граждан по проблемам здравоохранения

В Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ завершается неделя приемов граждан по проблемам здравоохранения.

В пятницу, 11 сентября, в 10:00 «О ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Татарстан» подискутируют первый замминистра РТ Альмир Абашев и депутаты Госсовета РТ Камиль Садриев, Светлана Захарова и Татьяна Ларионова.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате посредством каналов в Skype (Priemnayaer116), Instagram (opriemnaya116) и WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).

Предварительная запись и дополнительная информация по тел.: (843) 238-10-00.