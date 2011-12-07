Минниханов: Мы не допустим второй волны коронавируса

Власти РТ не допустят второй волны коронавируса, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов во время прямого эфира.

«Ждать ли нам второй волны? Сегодня мы уже знаем, как с этим бороться. Мы знаем, как себя вести: маски, перчатки и социальная дистанция. Мы будем четко придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора и не допустим второй волны коронавируса», — отметил глава республики.

Минниханов отметил, что от пандемии сильно пострадал малый и средний бизнес, в особенности в сфера туризма, гостеприимства и общепита. «Крупный бизнес тоже пострадал, поскольку вместе с пандемией произошло серьезное падение цен на нефть и закрытие границ. Случилось много событий, которых никто не ждал», — отметил президент РТ.

По словам Минниханова, республика успешно справилась с пандемией, а для властей этот непростой период стал настоящим экзаменом на профессионализм и эффективность.