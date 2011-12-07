Переболевшие COVID-19: Мы не думали, что легкая форма так тяжело протекает...

Диана, как мы ее назовем, была среди тех, кто несерьезно относился к коронавирусу. Ну да, говорят, где-то есть, даже люди умирают. Но это происходит далеко от нее! Маску Диана носила лишь потому, что требовало руководство и грозил солидный штраф — женщина работает кондуктором автобуса. Работать по 12 часов летом в душном салоне само по себе тяжело, а когда маска закрывает нос и рот, то вообще дышать нечем. Поэтому Диана при удобном случае стаскивала ее на подбородок.

Заражение случилось почти месяц назад. Первые симптомы женщина почувствовала вечером, когда вместе с мужем-водителем приехала после смены домой. Болезнь развивалась очень быстро: температура по нарастающей, сдавленность в грудной клетке, потеря обоняния и вкуса. Утром слег муж.

— Конечно же, мы вызвали врача, — рассказывает Диана. — Он назначил лечение, выписал противовирусные препараты. Только на них мы потратили больше 5 тысяч рублей, не говоря уж о других лекарствах. Сдали тесты, а через какое-то время нам сообщили, что они положительные. Врачи сказали, болезнь у обоих протекает в легкой форме. Но мы бы с этим поспорили… Жуткий кашель, все тело болит, будто его колотят битами, бессилие. Даже в туалет сходить не было сил!

Супруги старательно выполняли все рекомендации врачей, принимали лекарства. Оба прошли флюорографию, легкие были в нормальном состоянии.

— Уже две недели, как закрыли больничный, а у меня до сих пор не вернулось обоняние, не чувствую вкуса еды, — продолжает Диана. — На фоне коронавирусной инфекции начался гайморит, снова надо идти к врачу. Как же сейчас жалею, что была такой глупой! Уж лучше в маске париться, чем лежать в постели без сил…

Сейчас молодая женщина неукоснительно соблюдает все правила безопасности. В салоне только в маске — и не на подбородке, а как положено, на пол-лица. На работе и в магазине надевает перчатки. Тем не менее пассажирам, которые едут без маски, замечаний не делает.

— Бесполезно это, — заявляет Диана. — Наше население такое: пока сами не переболеют, не поверят. Вы посмотрите, что творится в автобусах: маски только для фикции, чтобы подбородок прикрыть. Кто понимает опасность, того не надо уговаривать правильно носить маску.

Правда, иной раз Диана не выдерживает и делает замечание пассажирам. Но те только отмахиваются: мол, надоело!