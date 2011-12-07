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Татарстанцы смогут пожаловаться на нарушителей ПДД в Telegram-каналах ГИБДД

Информация остается анонимной.

В Telegram-каналах ГИБДД граждане смогут жаловаться на грубые нарушения ПДД. Информация, которая поступает сотрудникам полиции, остается анонимной. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по РТ.

«Информация, поступившая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала благодаря боту обратной связи, при помощи которого можно передать информацию сотрудникам ГИБДД», — заявили в ведомстве.

Telegram-канал автоинспекции можно найти в поисковой строке вписав «ГИБДД» и название района.

КВ
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