Татарстанцы смогут пожаловаться на нарушителей ПДД в Telegram-каналах ГИБДД

В Telegram-каналах ГИБДД граждане смогут жаловаться на грубые нарушения ПДД. Информация, которая поступает сотрудникам полиции, остается анонимной. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по РТ.

«Информация, поступившая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала благодаря боту обратной связи, при помощи которого можно передать информацию сотрудникам ГИБДД», — заявили в ведомстве.

Telegram-канал автоинспекции можно найти в поисковой строке вписав «ГИБДД» и название района.