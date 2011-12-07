Минэкономики РТ: Республиканским предприятиям выделили более 6,4 тыс. льготных кредитов

Минэкономики РТ сообщило о выделении займа более 6,4 тысячам республиканских предприятий. Общая сумма льготных кредитов на поддержку занятости составила 13,6 млрд рублей.

1 ноября завершилась реализация программы по льготному кредитованию под 2%. Проект запустили еще в мае, чтобы оказать поддержку НКО и предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Благодаря полученному финансированию компании могли закрыть ранее взятые кредиты и осуществить выплаты заработной платы своим сотрудникам.

Погасить льготный заем им необходимо до 30 июня 2021 года.