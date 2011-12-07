В 2018 году в Татарстане отремонтировали 14 детских лагерей за 200 млн рублей

В 2018 году в Татарстане отремонтировали 14 детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.«Детские лагеря обновили в 14 районах республики, в том числе в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, а также Заинском, Черемшанском, Мензелинском, Нурлатском, Атнинском, Елабужском, Буинском, Алькеевском, Азнакаевском, Пестречинском и Лаишевском районах», — отметили в министерстве. В этом году также построено шесть новых объектов в детских оздоровительных лагерях, один объект реконструирован. Всего на эти цели было выделено 200 млн рублей. На сегодняшний день министерство формирует комплексную республиканскую программу капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 — 2021 годы.Кроме того, со следующего года заработает программа строительства и реконструкции внутренних и подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 — 2021 годы. Всего с 2014 по 2017 год по программе капремонта детских оздоровительных лагерей в Татарстане отремонтировали 40 ДОЛ, построили девять ДОЛ и реконструировали четыре ДОЛ. Общий объем финансирования составил 406,35 млн рублей.