«Битва за Москву»: один из боев прошел в Казани

Поскольку действие происходило под открытым небом, а погода в тот день стояла морозная, то это сильно прибавило реальности и схожести происходившего с обстановкой под Москвой зимой 1941 года. Зрители, наблюдавшие за боем, смогли сполна на себе почувствовать, что значит лежать в холодном заснеженном окопе, готовясь к решающей атаке на врага.

Реконструкция представила один из эпизодов боя Красной армии с немецкими войсками в подмосковном городе Лобня. Участниками сражения стали военно-исторические клубы Татарстана, Кировской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга и Москвы. А реконструкторы из татарстанского поселка Высокая Гора представили зрителям даже и солидную боевую технику — советский колесный бронеавтомобиль БА-64.

Событие посвятили 75-летию Победы и годовщине перехода Красной армии в контрнаступление в битве за Москву, когда немецкие войска уже рванулись было к столице Советского Союза. Ведь именно 5 — 6 декабря началось знаменитое контрнаступление под Москвой, причем на широком фронте — от Калинина до Ельца.

А предварила событие тест-игра «Советские солдаты», состоявшаяся в залах Национального музея и адресованная в первую очередь детям, пришедшим в музей вместе с родителями.

Затем сотрудники музея совместно с участниками военно-исторических клубов в ходе лекции с использованием военных карт подробно рассказали собравшимся о чрезвычайно тяжелой обстановке, сложившейся под Москвой в результате стремительного наступления вермахта.

Например, 16 октября 1941 года немецкие мотоциклисты 62-го саперного батальона дивизии СС «Дас Райх» смогли просочиться через бреши в нашей обороне и вышли уже к окраинным станциям московского метро! К 27 ноября немецкая 7-я танковая дивизия смогла форсировать канал Москва — Волга (последнее крупное препятствие к Москве) и закрепиться на другом берегу. Расстояние от немецких позиций до Кремля составляло менее 35 км…

Стоит ли говорить, что в столице среди населения началась жуткая паника: «Немцы в Москве!».

В ходе интерактивного музейного занятия реконструкторы подробно рассказали о советском и немецком снаряжении, вооружении и униформе 1941 года. И представили наглядно экипировку советского солдата и немецкого солдата, противостоявших друг другу в смертельной схватке. Например, к чести Красной армии, форма и обувь советского бойца, разумеется, оказалась более приспособленной к суровой холодной погоде России. А вот немцу под Москвой в условиях небывало сильных морозов, побивших все рекорды за историю метеонаблюдений, пришлось туго: тонкая шинель, больше пригодная для умеренно прохладной погоды Европы, отсутствие шапки. А маршевые сапоги Marschstiefel хоть и были пошиты из коровьей кожи, но очень некстати для России подбиты металлическими гвоздями. Через эти металлические по сути штыри, как отметили реконструкторы, пронизывающий холод студеной земли России тут же уходил солдату в ноги, заодно превращая кованые сапоги в коньки на покрывшейся льдом земле.

После завершения наглядной лекции пришедшие в Национальный музей переместились во внутренний двор музея. Здесь и развернулось главное событие дня — реконструкция одного из боев под Москвой.

Началом послужил торжественный вынос из фондов Национального музея РТ боевого знамени 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, принимавшего участие в боях за Москву в 1941 году и штурме Берлина в 1945 году.

«И грянул бой!» Двор музея хоть и не так велик, но все же вполне дал возможность зрителям прочувствовать жестокий бой, эту яростную краткость схватки. Воздух от выстрелов винтовок, автоматов и пушки — знаменитой 45-пятки, быстро наполнил густой дым. Уже и первых раненых выносят с поля боя наши хрупкие медсестрички. А вот на поле схватки в помощь нашим бойцам грозно выезжает бронеавтомобиль, но немцы держатся крепко!

— Vorwärts! Vorwärts! («Вперед! Вперед!») — истошно командует немецкий офицер своему подразделению. Немцы поднимаются и обходят наших с флангов…

Но вот оно, долгожданное контрнаступление! К началу декабря 1941 года Красной армии удалось укрепить оборону, подтянуть из глубины страны свежие дивизии и вооружение с техникой. И 5 — 6 декабря войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление.

Через три дня после начала действий советских войск под Москвой верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии Адольф Гитлер был вынужден 8 декабря 1941 года подписать директиву № 39, предписывавшую германским вооруженным силам в России перейти к обороне.

Ныне 5 декабря отмечается как День воинской славы России — день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.