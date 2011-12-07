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Журнал «Казан утлары» будет выпускать книги с татарскими произведениями в карманном формате

Для удобства формат книг будет схожа с форматом гаджета.

Журнал «Казан утлары» начал выпускать книги с произведениями татарских авторов в карманном формате. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы поменяли несколько параметров и придумали новый формат книги. Такое издание должно быть интересным и удобным для чтения. Самое главное — мы нашли нужную форму, книга умещается и в кармане», — рассказал Садыков.

Серию карманных книг откроет повесть Набиры Гиматдиновой «Уйламаган көнем юк». В качестве автора первой серии Гиматдинова выбрана не случайно, пояснил собеседник агентства. «Мы изучили интерес к ее произведениям и решили остановить свой выбор именно на этом авторе», — сказал Садыков.

Для удобства формат книг будет схожа с форматом гаджета. Кроме того, каждое издание будет иметь QR-код,  который перенесет читателя на страницу обсуждения произведения в Instagram.

КВ
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