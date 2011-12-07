В Татарстане вышел первый номер регионального издания «Парламентская газета. Татарстан»

На страницах издания доступно и оперативно рассказывают о новых законах, о том, как меняют жизнь в России уже принятые законы. Сейчас «Парламентскую газету» читают 25 млн россиян. Общий тираж издания почти 70 тысяч экземпляров. Тираж в Татарстане – свыше 1 тысячи экземпляров. «Парламентская газета» учреждена в 1998 году и входит в десятку ведущих российских СМИ.