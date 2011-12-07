В Челнах проверят горки после смертельного случая катания на «ватрушке»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал поручение проверить безопасность искусственных горок и «всех естественных склонов» после смертельного случая катания на «ватрушке» в Елабуге. Об этом глава Набережных Челнов заявил во время совещания в мэрии.

«Писали, что ребенок разбился в Челнах. Как услышал об этом, сразу же прошелся по всей цепочке. Выяснилось, что в БСМП привезли уже после происшествия. Но это не уменьшает весь трагизм ситуации. Как можно было посадить на „ватрушку“ трехлетнего малыша? Ведь об опасности этого способа катания сегодня столько пишут! Но, видимо, чужой опыт не всех учит», — сказал Магдеев.

В ходе совещания также отметили, что никаких серьезных происшествий за время зимних каникул не произошло.