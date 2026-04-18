В РТ направят почти 4 млрд рублей на строительство новых автодорог

18 апреля 2026  14:20

В республике объявлен тендер на возведение автомобильных дорог общего пользования. Как следует из данных портала госзакупок, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят 3,9 миллиарда рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Подрядчику предстоит уложить почти 7 километров нового дорожного полотна. Работы необходимо завершить до 23 ноября 2026 года. Исполнитель обязан уложиться в выделенные лимиты, а также за свой счет разработать проект производства работ и сдать его на согласование заказчику не позднее чем за 20 дней до начала строительства.

В контракте отдельно прописаны гарантийные сроки на различные элементы. На земляное полотно и основание под асфальт они составляют 8 лет, на верхний слой покрытия — всего 2 года. Дорожные знаки со световозвращающим материалом должны прослужить 10 лет. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, подрядчик устранит их за свой счет, а срок обязательств будет продлен на время ремонта.

