Аграрии Татарстана подкормили 40% озимых и готовятся к массовому севу

В Доме Правительства Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова прошло совещание, посвященное ходу весенне-полевых работ. В нем приняли участие премьер-министр Алексей Песошин, и.о. председателя Госсовета Марат Ахметов, а также глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. Ключевыми темами стали подкормка озимых, ремонт техники и обеспечение населения семенами.

На сегодняшний день удобрения внесены на 190 тысячах гектаров озимых культур — это 40% от плана. Многолетние травы подкормлены на 60 тысячах гектаров (20% от запланированного). Работы идут во всех районах, среднесуточный объем составляет около 66 тысяч гектаров. В Тетюшском районе уже полностью завершили подкормку многолетних трав и в ближайшие дни закончат с озимыми.

Параллельно аграрии приступили к боронованию — важному агроприему, позволяющему удерживать влагу в почве. Работы стартовали в 41 районе, предстоит закрыть влагу на площади 2,36 миллиона гектаров. Задействовано более 3600 агрегатов, чья суммарная производительность превышает 190 тысяч гектаров в сутки.

Посевная кампания уже началась в 11 районах. Общий план ярового сева в этом году — 1,73 миллиона гектаров, из которых 820 тысяч отведено под зерновые и 680 тысяч — под технические культуры. Для нового сезона закуплено 440 тысяч тонн минеральных удобрений (в среднем 74,4 кг д.в. на гектар), за последние две недели поступило еще 42 тысячи тонн. Продолжается завоз семян: в хозяйства доставлено 86 тысяч посевных единиц подсолнечника и 115 тысяч — кукурузы. Обеспеченность семенами сахарной свеклы достигла 70%.

Министр Марат Зяббаров обратил внимание на риски, связанные с высоким снежным покровом и нулевыми температурами. Это способствовало развитию болезней: снежная плесень поразила 36% на площади 7,1 тысячи гектаров, склеротиниоз (белая гниль) — 12% на 2,3 тысячи гектаров. Тем не менее 98% посевов ушли в перезимовку в хорошем состоянии. Основные методы борьбы — азотная подкормка и боронование для удаления пораженных листьев.

К заготовке кормов хозяйства традиционно приступят около 15 мая. Ремонт кормоуборочной техники необходимо завершить к 10 мая, а с 12 мая начнется ее комиссионная приемка. На господдержку аграриям уже выделено 2,4 миллиарда рублей, еще порядка 1,3 миллиарда перечислят до 1 мая. По программе льготного кредитования выдано 126 краткосрочных кредитов на 14,3 миллиарда рублей и 13 инвестиционных — на 3,3 миллиарда рублей.