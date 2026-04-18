В Татарстане водитель сбил полицейского и попытался скрыться, но был задержан

В Лениногорском районе республики инспекторы Госавтоинспекции задержали 31-летнего мужчину за рулем BMW, который наехал на сотрудника правопорядка и попробовал уйти от ответственности. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел ночью на пересечении улиц Нагорной и Набережной.

Полицейский подал сигнал об остановке, однако водитель вместо того, чтобы подчиниться, резко нажал на газ. В результате правоохранитель оказался на капоте автомобиля. Нарушитель продолжил движение и попытался скрыться.

Задержали беглеца неподалеку от гаражей на улице Корчагина. К тому моменту он уже спрятал иномарку и шел пешком. Сам автомобиль впоследствии также нашли.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Суд назначил ему административный арест на пять суток. Собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.