В Татарстане водитель сбил полицейского и попытался скрыться, но был задержан

18 апреля 2026  17:57

В Лениногорском районе республики инспекторы Госавтоинспекции задержали 31-летнего мужчину за рулем BMW, который наехал на сотрудника правопорядка и попробовал уйти от ответственности. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел ночью на пересечении улиц Нагорной и Набережной.

Полицейский подал сигнал об остановке, однако водитель вместо того, чтобы подчиниться, резко нажал на газ. В результате правоохранитель оказался на капоте автомобиля. Нарушитель продолжил движение и попытался скрыться.

Задержали беглеца неподалеку от гаражей на улице Корчагина. К тому моменту он уже спрятал иномарку и шел пешком. Сам автомобиль впоследствии также нашли.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Суд назначил ему административный арест на пять суток. Собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Татарстанцы участвуют в пилотном проекте по комплексной реабилитации детей с инвалидностью
В РТ направят почти 4 млрд рублей на строительство новых автодорог
Стаж при назначении пенсий многодетным будут учитывать по-новому
KazanForum-2026: участие подтвердили делегации из 60 государств и 20 российских регионов
В РТ по программе доступного жилья возведут более 100 новых многоквартирных домов
В Татарстане школьников и студентов научили распознавать вербовщиков в интернете
Кто получит повышенную пенсию в мае?