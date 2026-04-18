«Рубин» не смог одолеть «Акрон», играя 30 минут в большинстве

«Рубин» на своём поле разошёлся вничью с «Акроном», 1:1. Казанцы повели в счёте на 48-й минуте: Назми Грипши выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, а Никита Лобов головой отправил мяч в сетку. На исходе часа игры «Акрон» ответил мячом Артёма Дзюбы. Егор Тесленко, выбивая мяч из штрафной, допустил ошибку, а на отскочивший в центр мяч первым успел Дзюба. С 66-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Марата Бокоева – защитник получил прямую красную карточку за удар шипами в голень игрока «Рубина».

После 25 туров в активе казанцев 35 очков и 25-е место в таблице. «Акрон» по-прежнему идёт в зоне стыковых матчей, набрав 23 очка.