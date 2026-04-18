В РТ по программе доступного жилья возведут более 100 новых многоквартирных домов

В текущем году на территории республики запланировано строительство 108 многоквартирных домов. Их общая площадь составит 150,6 тысячи квадратных метров. Это позволит улучшить жилищные условия 3123 семей из Татарстана и решить одну из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Такую информацию распространила пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.

На данный момент годовой план выполнен на 38,3%. Уже сданы в эксплуатацию 10 домов, где расположено 1119 квартир общей площадью 57,7 тысячи квадратных метров.

Наиболее активное строительство ведется в крупных городах. В Казани завершили возведение пяти жилых комплексов на 774 квартиры, одновременно в стадии строительства находятся еще пять домов на 1528 квартир. В Набережных Челнах возводится шесть домов (942 квартиры), в Нижнекамске — два дома по 170 квартир каждый. Также объекты строятся в Агрызе, Арске, Менделеевске, Кукморском, Сармановском районах и других территориях республики.

Программа социальной ипотеки, которую Госжилфонд при Раисе РТ реализует с 2005 года, остается уникальной для страны. За 21 год сдано свыше 8,5 миллиона квадратных метров жилья, а свои жилищные условия смогли улучшить более 138 тысяч семей. Социальная ипотека предоставляет жилье на льготных условиях: ставка 7% годовых на срок до 28,5 лет с первоначальным взносом от 10%. Квартиры передаются с чистовой отделкой, а их стоимость на 30% ниже рыночной. Кроме того, семьям при рождении ребенка после постановки на учет выплачивают компенсацию в размере 200 тысяч рублей.