День физкультурника в Казани начался с зарядки

С чего должен начинаться такой праздник? Конечно с зарядки! В этом году десятиминутное занятие, в котором поучаствовали несколько десятков человек разных возрастов, прошло на газоне стадиона «Трудовые резервы». Затем с беговой дорожки участников мероприятия приветствовали почетные гости — заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, депутаты Государственной Думы Ольга Павлова и Ирек Зиннуров, депутат Государственного Совета РТ Светлана Захарова и заместители министра спорта РТ Алмаз Мингулов и Ильдар Садриев. Главный по спорту в республике — министр Владимир Леонов — в этот день был в Альметьевске на чемпионате по триатлону, а накануне успел поиграть в футбол в компании федерального министра Олега Матыцина.

— Я с огромным удовольствием от имени Президента РТ Рустама Минниханова и правительства РТ поздравляю всех нас с Днем физкультурника! Желаю всем нам хорошего настроения и крепкого здоровья, — обратилась к участникам мероприятия Лейла Фазлеева.

Затем состоялась церемония вручения наград Олимпийского комитета России, ведомственных наград и благодарственных писем. Отдельно на мероприятии отметили победителей республиканского конкурса детского рисунка «ГТО глазами ребенка». Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова поделилась, что на суд жюри поступило более 1100 работ, а до финала дошли 40 рисунков. Этой весной проходил и другой конкурс — «Спортивный Татарстан». Его участникам предстояло подготовить минутный видеоролик с тренировкой. Оценивали работы в трех номинациях — «Физкультминутка 6 — 11 лет», «Физкультминутка 12 — 16 лет», «Физкультминутка для всей семьи». Дополнительно учредили еще три номинации — «Физкультминутка с мамой», «Физкультминутка с папой», «Физкультминутка для малышей до 6 лет». Количество присланных видеороликов также перевалило за тысячу.

Церемония награждения сменилась мини-турниром по футболу с участием четырех команд: минспорта, мэрии города, журналистов и врачей. Победу одержали представители исполкома, вторыми стали спортивные журналисты, а тройку замкнули сотрудники минспорта.

Параллельно на соседней зеленой площадке парка развернулась массовая тренировка проекта «Зеленый фитнес». Занятие для участников провели вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Павлова.

Здесь же гости праздника могли ознакомиться с деятельностью городских спортшкол, сдать нормы ГТО. Также были организованы показательные выступления по хоккею на траве, боксу, карате, тяжелой атлетике. Любой желающий мог проверить свои навыки владения хоккейной клюшкой, пробить на точность по футбольным воротам и сразиться в бадминтон.