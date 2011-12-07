Казань заняла первое место в рейтинге соцэкономического развития Татарстана

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Казань возглавила рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов и городских округов Татарстана, по данным минэкономики РТ.
Второе и третье места заняли Альметьевский и Лаишевский районы.
По данным ведомства, в 34 районах Татарстана отмечается уровень безработицы ниже республиканского (3,37%). Наименьший уровень безработицы в Актанышском, Атнинском и Кайбицком районах, наибольший в Пестречинском, Высокогорском районах и в Казани.
Что касается данных по строящемуся жилью, то самый высокий показатель в Пестречинском (3,125 кв. метров), Лаишевском (2,148 кв. метров) и Тукаевском (1,957 кв. метров) районах.