В Казани появится второй корпус хосписа имени Анжелы Вавиловой

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал о строительстве нового стационарного корпуса казанского хосписа.

Сообщается, что деньги на возведение первой очереди хосписа собирали три года. Он рассчитан на 35 коек – 17 детских и 18 взрослых. Теперь началось строительство второго корпуса, на работы которых удалось собрать более 37 млн рублей. Он будет рассчитан уже на 60 мест.

По словам Вавилова, на первом этаже хосписа будут располагаться пациенты, у которых остались считанные дни, а на втором этаже разместится отделение сестринского ухода, где будут помогать пациентам с продолжительным сроком жизни.

Сейчас строители работают над заливкой бетона в основание двухэтажного стационара. Ожидается, что в хосписе будут двухместные комфортные номера, сауна, игровые залы, бильярд, лифты, пищеблок, прогулочные дворики, конференц-зал.