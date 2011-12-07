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В Татарстане более 500 молодых семей желают получить социальную ипотеку

Молодые семьи собирают необходимый перечень документов.

В Татарстане более 500 молодых семей желают получить социальную ипотеку, сообщил министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Более 500 молодых семей заявили о своем желании получить эту ипотеку, взяли перечень документов и сейчас их собирают. А первая семья из Нижнекамска уже принесла документы в муниципалитет и встала на учет. Думаем, потихоньку все поймут конкурентные преимущества этой программы и начнут подавать заявления», — сказал министр.

Ранее Рустам Минниханов объявил о запуске новой программы для молодых семей. Социальная ипотека стала доступна не только бюджетникам, но семьям, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Также важным условием является татарстанская прописка у обоих супругов, по условиям которой на каждого из них приходится не более 18 кв. м. Ежемесячный доход супругов не должен быть ниже прожиточного минимума. 

КВ
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