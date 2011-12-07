В Татарстане возобновлена работа мобильных поликлиник

В Татарстане возобновили работу мобильные поликлиники, сообщил замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Планы-графики работы этих мобильных поликлиник составлены, они носят недельный ритм, и мы надеемся, что осенняя волна заболеваемости не внесет особых корректив», — отметил Абашев.

Он также уточнил, что три из четырех поликлиник уже расположились на местах временной дислокации.

Напомним, мобильные поликлиники работают по следующему принципу: на места приезжают врачи узких специальностей из республиканских головных центров здравоохранения. Специалисты проводят консультации для граждан, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническими заболеваниями.