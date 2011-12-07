«Абилимпикс»: у Татарстана есть все шансы на победу

О соревнованиях рассказала заместитель руководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс» РТ Оксана Дукс.

— Оксана Александровна, какова основная задача чемпионата?

— Главное, чтобы люди с ОВЗ получили шанс самореализоваться. Ведь как их воспринимают окружающие? Чаще всего с сочувствием и жалостью. Но наши подопечные не терпят подобного к себе отношения! Они полноценны и уникальны. Прекрасно знают чего хотят и успешно достигают поставленных целей.

— Когда Татарстан включился в движение «Абилимпикс»?

— В 2016-м. Республику представляли 18 человек в пяти компетенциях. Для сравнения — в нынешнем году к национальному чемпионату присоединится более 120 конкурсантов. Они будут состязаться в 50 компетенциях.

— В каких именно?

— Компетенции можно перечислять долго. Представлены и технические специальности, и творческие. Среди людей с ОВЗ есть и слесари, и визажисты, и повара… Наши конкурсанты прекрасно проявляют себя во всех профессиональных направлениях — будь-то карвинг (искусство художественной резки по овощам и фруктам) или ремонт и обслуживание автомобилей.

— Назовите самые значительные достижения республики на чемпионате.

— С каждым днем успехи татарстанцев впечатляют все больше. Если в 2018-м мы заняли третье место в общекомандном зачете и привезли домой 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, то уже в 2019-м поднялись на вторую ступень пьедестала почета. И завоевали 18 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых медалей.

— Предлагает ли Татарстан новые компетенции?

— Безусловно. Допустим, в этом году колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева предложил два принципиально новых направления: «Изготовление изделий из полимерных материалов» и «Лабораторный и химический анализ». В прошлом году Набережночелнинский педагогический колледж выступил инициатором открытия компетенций «Игромастер» и «Цифровой дизайн». Все компетенции доступны для лиц с ОВЗ и очень востребованы на рынке труда. Эксперты и преподаватели разработали конкурсные задания, которые впоследствии были утверждены советом по компетенциям национального центра «Абилимпикс». И мы успешно проводим соревнования. Пока компетенции являются презентационными. Однако если данными соревновательными направлениями заинтересуются участники из других регионов России, то у компетенций есть все шансы попасть в разряд основных.

— Отличается ли «Абилимпикс» от WorldSkills?

— Очень. Больше времени выделяется на прохождение испытаний. Каждое конкурсное задание разрабатывается с учетом нозологии конкретного участника. Все индивидуально. Создается специальное рабочее место. Например, конкурсантам с нарушением слуха предоставляются услуги сурдопереводчика, а претендентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо больше рабочего пространства, специальные поручни и столы.

— Есть ли возрастные ограничения для участников?

— Состязания проводятся в трех возрастных категориях: школьники — от 14 лет, студенты — без строгих возрастных ограничений, специалисты — до 65 лет.

— Какие качества нужны для победы в чемпионате?

— Стрессоустойчивость, целеустремленность, вера в себя.

— Легко ли получить работу людям с ОВЗ?

— Прежде работодатели с опаской относились к людям с инвалидностью. Но сейчас наниматели абсолютно открыты нашим подопечным. На государственном уровне создаются все условия для успешного трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. Если имеющаяся нозология позволяет работать, при этом сам человек хочет и может трудиться, то подходящая вакансия непременно найдется.

— Повлияла ли на «Абилимпикс» пандемия?

— Мы не поедем в Москву на национальный чемпионат. В этом году команда Республики Татарстан, как и сборные других регионов России, будет бороться за право войти в национальную сборную в родных стенах. Состязания пройдут в очно-дистанционном формате с применением онлайн-технологий на базе местных образовательных организаций.

— Как вы оцениваете шансы Татарстана на победу?

— Мы вполне можем претендовать на первое место в командном зачете. Высокий уровень подготовки и позитивный настрой участников, мастерство наставников — залог успешного выступления. Конечно, трудности неизбежны. Но вполне преодолеваемы.