Какие нарушения при использовании госимущества выявляются чаще

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заведующая отделом антикоррупционных проверок управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша и заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустем Шамеев.

Равия Шрша рассказала о наиболее распространенных коррупционных нарушениях в сфере земельно-имущественных отношений. Так, зачастую чиновники не сообщают о возможном конфликте интересов. Другое распространенное нарушение — наличие неучтенных объектов госсобственности. Эта проблема решается массовой инвентаризацией, в ходе которой были выявлены 31 тыс. земельных участков и около 22 тыс. объектов госсобственности, ранее не учтенных.

Как пояснил Рустем Шамеев, в каждом из 169 случаев нарушений, выявленных сотрудниками Минземимущества РТ за 6 лет, были составлены и переданы в прокуратуру акты для принятия мер по устранению нарушений, а также привлечения к ответственности виновных.

В течение последних 6 лет министерством было проверено 823 госучреждения. Среди наиболее распространенных нарушений Рустем Шамеев выделил отсутствие регистрации права оперативного управления, непредоставление сведений об объектах учета в реестр госсобственности РТ, нецелевое использование объекта аренды, аренда третьим лицам без согласования с министерством, а также проведение перепланировок без уведомления ведомства.

При этом Рустем Шамеев отметил, что самые высокие коррупционные риски наблюдаются в пригородах Казани и Набережных Челнов, где располагаются наиболее привлекательные земельные участки.

Одной из главных проблем, с которой приходится работать Минземимуществу РТ, — рост долгов по аренде объектов госимущества.

— Сдача в аренду муниципального имущества занимает особое место в сфере управления муниципальным имуществом, — подчеркнул Рустем Шамеев. — План по доходам по муниципалитетам составляет 3,8 млрд рублей, из них на аренду земельных участков и имущества приходится 2,4 млрд рублей — это 64,5%.

В муниципалитетах республики на сегодняшний день заключено 1,3 тыс. договоров об аренде имущества и еще 44 тыс. договоров на аренду земли. При этом к началу 2020 года арендаторы задолжали 393 млн рублей, но уже 1 октября долг увеличился до 628 млн рублей.