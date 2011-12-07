Более 700 килограммов наркотиков изъяли в РТ в 2018 году

Подробнее о борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ рассказал в ходе пресс-конференции начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.В общей сложности в 2018 году было составлено более 7,5 тысячи административных протоколов по нарушениям, связанным с наркотиками. Вадим Костюнин отметил, несмотря на увеличившееся количество изымаемых веществ, в Татарстане сократилось число стоящих на медицинском учете наркоманов, кроме того, снизилась на 15% смертность среди таковых. Также уменьшилось на 8,2% и число преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения.Большая часть изымаемых наркотиков производится за пределами Татарстана, при этом львиная доля - примерно 50% - приходится на синтетические наркотики.- Как показывает практика, за ввозом и оптовым сбытом этих наркотиков стоят преступные формирования, нацеленные на извлечение максимальной прибыли, - пояснил Вадим Костюнин. - Естественно, основные усилия правоохранительных органов направлены на выявление и пресечение каналов наркотрафика. В этом году было перекрыто более 40 каналов поставки наркотических средств, часть из которых была транзитной, другие были предназначены для реализации наркотиков в республике. В то же время в течение года было возбуждено три уголовных дела в отношении организованных преступных формирований.Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков полицейские регулярно проводят различные акции, такие как «Сообщи, где торгуют смертью», «Антинаркотический десант - выбери свой путь», «Мак». Как отметил Вадим Костюнин, не последнюю роль в этой борьбе играют журналисты. По окончании пресс-конференции он наградил победителей X республиканского журналистского конкурса антинаркотической пропаганды «Бумеранг-2018».