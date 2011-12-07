Что ждет казанцев в парке «Черное озеро»

Старый пункт проката, расположенный со стороны улицы Чернышевского, в этом году не работает. Для всех любителей зимних видов спорта открыл свои двери один из двух павильонов в форме кораблей. Именно здесь теперь можно получить спортивный инвентарь. Мы приехали довольно рано — в 10.30 утра. Праздничная Казань еще не проснулась, очередь за коньками вырасти не успела. Ожидающих от силы наберется человек 10.

Посетителей в здание пускают по двое-трое. И только в медицинских масках. Последние 15 минут каждого часа выдача коньков прекращается — в помещении проводится санитарная уборка.

Надев коньки и натянув варежки, отправляемся на каток. Мы не заметили, чтобы на входе стояли люди, ведущие подсчет катающихся. Скорее всего, контроль осуществляется зрительно. Красота! На льду праздничная атмосфера, со всех сторон доносится радостный смех. Звучит легкая, приятная музыка. Пышные сугробы, словно обнимающие каток, похожи на зефирные конфеты. Радуют глаз серебристые деревья. Из-за низких туч выглядывает солнце, добавляя ярких красок в происходящее.

Катающиеся дружно двигаются против часовой стрелки. Лишь изредка какой-нибудь неопытный или проказливый фигурист выныривает навстречу толпе. Очень много детей. Смешно переваливаются с ноги на ногу трехлетние малыши, смело летают по площадке румяные подростки. Сюда пришли и люди старшего возраста. Замечаем компанию из четырех бабушек и одного дедушки, весело скользящих по ледяному зеркалу.

— Мы приехали к вам из Екатеринбурга — встречать Новый год, — рассказывает молодая супружеская пара. — Много слышали о ваших скверах и парках. Наконец увидели все своими глазами. Столица Татарстана просто покоряет своей красотой.

— Я из Набережных Челнов, — сообщила девушка, представившаяся Жанной. — В Казани живет дядя. «Черное озеро» — мой любимый парк. А в зимнее время здесь особенно хорошо!

Лед под ногами гладкий. Видно, что за ним тщательно следят. Ежедневно с 15 до 16 часов площадка закрывается на технический перерыв для чистки и шлифовки поверхности и дезинфекции помещений.

В центре катка — высокая, украшенная разноцветными игрушками елка. Зимняя красавица обнесена белым ограждением, на которое при желании можно опереться, устроить передышку.

Вдоволь накатавшись, сдаем коньки — очереди, чтобы сделать это, нет. Кстати, в здании есть теплые общественные туалеты. Также в распоряжении гостей — несколько кулеров с питьевой водой с прикрепленными к ним башенками из пластиковых стаканчиков.

После катания чувствуешь себя так, словно за спиной выросли крылья. Может, и появится вечером пара синяков и ссадин. Однако эта неприятность покажется сущей мелочью по сравнению с полученными эмоциями и впечатлениями. Уверены, зимой стоит чаще бывать на катке. Ведь это не только весело, но и очень полезно!