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В Нижнекамске могут объединить городские автобусные маршруты с вахтовыми

Это связано с большими интервалами движения общественного транспорта.

В Миндортрансе РТ состоялось совещание, в рамках которого обсудили оптимизацию маршрутной сети в Нижнекамске.

По информации ведомства, в Нижнекамске планируют объединить существующие городские автобусные маршруты с вахтовыми. Это связано с большими интервалами движения общественного транспорта.

Кроме того, в городе рассчитывают создать единую централизованную диспетчерскую. К реализации транспортной реформы приступят уже в первом квартале текущего года.


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