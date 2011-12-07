В Нижнекамске могут объединить городские автобусные маршруты с вахтовыми

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В Миндортрансе РТ состоялось совещание, в рамках которого обсудили оптимизацию маршрутной сети в Нижнекамске.
По информации ведомства, в Нижнекамске планируют объединить существующие городские автобусные маршруты с вахтовыми. Это связано с большими интервалами движения общественного транспорта.
Кроме того, в городе рассчитывают создать единую централизованную диспетчерскую. К реализации транспортной реформы приступят уже в первом квартале текущего года.