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В Татарстане стартовала региональная неделя приема граждан

Личные приемы граждан будут вестись в дистанционном формате.

В Татарстане стартовала региональная неделя приемка граждан, сообщает пресс-служба региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ проведут личные приемы граждан в дистанционном формате», — уточняется в сообщении.

Приемы будут проходить в Skype по адресу:  Priemnayaer116. Дополнительная информация и запись на приемы по телефону: 8(843) 238-10-00.

«13 января в 10.00 планируются приемы депутатов Мурада Гадыльшина, Ольги Павловой, Бориса Менделевича, в 14.00 Ирека Богуславского», — передает пресс-служба.

КВ
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