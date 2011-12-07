В Татарстане стартовала региональная неделя приема граждан

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В Татарстане стартовала региональная неделя приемка граждан, сообщает пресс-служба региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.
«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ проведут личные приемы граждан в дистанционном формате», — уточняется в сообщении.
Приемы будут проходить в Skype по адресу: Priemnayaer116. Дополнительная информация и запись на приемы по телефону: 8(843) 238-10-00.
«13 января в 10.00 планируются приемы депутатов Мурада Гадыльшина, Ольги Павловой, Бориса Менделевича, в 14.00 Ирека Богуславского», — передает пресс-служба.