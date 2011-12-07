Строительство международного терминала «Бегишево» обойдется в 1,1 млрд рублей

Строительство международного терминала «Бегишево» обойдется в 1 млрд 132 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Возведение объекта идет за счет средств аэропорта. Его планируют сдать к декабрю 2020 года. Также в планах реконструкция пункта пропуска через границу с увеличением пропускной способности с 60 до 200 человек в час. За счет федеральных средств в 2018 году приступили к реализации 2 этапа реконструкции. Он включает систему электроснабжения, внутриаэродромные дороги и ограждение по периметру. На данный момент ведутся проектные работы.