Минобрнауки РТ: «Утренники в детсадах могут проводиться с приглашениям родителей»

В Татарстане утренники в детских садах будут проводиться с приглашением родителей. Такое решение вынесло минобрауки РТ в ответ на многочисленные обращения родителей.

Утренники должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: термометрии на входе, санобработкой рук, соблюдением масочного режима и социальной дистанции, обязательной дезинфекции помещений.

Ранее Роспотребнадзор РТ сообщил, что вопрос присутствия родителей на детских утренниках решается федеральным законодательством, которое ограничило данные мероприятия до 1 января 2022 года.