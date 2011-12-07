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Минобрнауки РТ: «Утренники в детсадах могут проводиться с приглашениям родителей»

Ведомство вынесло решение по многочисленным просьбам родителей.

В Татарстане утренники в детских садах будут проводиться с приглашением родителей. Такое решение вынесло минобрауки РТ в ответ на многочисленные обращения родителей.

Утренники должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: термометрии на входе, санобработкой рук, соблюдением масочного режима и социальной дистанции, обязательной дезинфекции помещений.

Ранее Роспотребнадзор РТ сообщил, что вопрос присутствия родителей на детских утренниках решается федеральным законодательством, которое ограничило данные мероприятия до 1 января 2022 года. 

КВ
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