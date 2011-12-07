Татарстан вошел в топ-20 регионов России по минимальной стоимости затрат на свидание

Для подсчета общей суммы расходов использовали индекс бюджетного свидания, составленный DeutscheBank. В список индекса входят:

1. Ужин в кафе.

2. Два кофе в кафе.

3. Два билета в кино.

4. Литр пива.

5. Поездка в такси на 4 километра. Это, кстати, среднее расстояние, на которое ездят россияне.

Результат любопытного исследования таков.

В среднем по России свидание обойдется в 1671 рублей. Дороже всего провести романтический вечер обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе – здесь это удовольствие обойдется в 2582 рубля. Москва заняла второе место: 2539 рублей. Замыкает тройку лидеров по нисходящей Ненецкий автономный округ – свидание на двоих обойдется в 2376 рубля. А вот, как оказалось, дешевле всего свидание в Ингушетии! Всего-то для счастливой пары потребуется 1025 рублей.

Республика Татарстан заняла 17 место в рейтинге регионов с самой низкой стоимостью свидания. Здесь свидание по-бюджетному варианту обойдется в 1384 рубля.