В Татарстан доставили первую партию лекарства от коронавируса

В Татарстан доставили первую партию препарата против COVID-19, сообщили в минздраве РТ.

«Сегодня он отправляется в Набережные Челны. Сегодня же он поступит в клиники Казани. Препарат применяют при лечении среднетяжелой форм коронавирусной инфекции», — уточнила замглавы минздрава РТ.

Российский препарат «Авифавир» зарегистрировали в России 29 мая. Разработкой лекарства от коронавируса занимались Российский фонд прямых инвестиций и компания «Химрар».

Препарат будет доступен россиянам бесплатно по программе ОМС.