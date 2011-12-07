В Татарстан доставили первую партию лекарства от коронавируса

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В Татарстан доставили первую партию препарата против COVID-19, сообщили в минздраве РТ.
«Сегодня он отправляется в Набережные Челны. Сегодня же он поступит в клиники Казани. Препарат применяют при лечении среднетяжелой форм коронавирусной инфекции», — уточнила замглавы минздрава РТ.
Российский препарат «Авифавир» зарегистрировали в России 29 мая. Разработкой лекарства от коронавируса занимались Российский фонд прямых инвестиций и компания «Химрар».
Препарат будет доступен россиянам бесплатно по программе ОМС.