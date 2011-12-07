На берегах озера Средний Кабан создадут набережные

Созданием набережной по периметру озера Нижний Кабан власти Казани не ограничатся. Сейчас идет проектирование набережной для второго озера этого водного каскада: озера Средний Кабан. Набережную построят возле Казанского зоопарка, включая его новую часть «Замбези» и со временем берега водоема закольцуют также, как и берега озера Нижний Кабан, расположенного в самом центре Казани. Но вот сроки строительства на Среднем Кабане пока не определены. Подробностями этого проекта с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделился замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айназ Ярмиев.

Уже осуществленный проект — прогулочная набережная по периметру озера Нижний Кабан в самом центре города стала прекрасной достопримечательностью Казани и любимой территорией отдыха жителей и гостей столицы Татарстана. Она оборудована велосипедной дорожкой и прогулочной трассой для неспешных пешеходных прогулок. Этим летом строительство набережной продолжается по улице Островского в сторону площади Вахитова и здесь она закольцуется перекидным мостом с берегом, по которому проходит улица Марджани.