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Президенту РТ Рустаму Минниханову была представлена концепция устойчивого развития исторического поселения Казани

В комплексной концепции четко сформулированы единые принципы и правила для работы на исторических территориях в центре Казани. Эти правила позволят значительно сократить время согласования проектов.

Большое внимание при разработке концепции уделено юридическому блоку. Рабочей группой был проведен комплексный анализ федерального, республиканского и муниципального законодательства в сфере градостроительства и предложено внести определенные изменения в эти законодательные акты, в том числе в правила землепользования и застройки.

Одна из главных задач представленной концепции - наполнить центр Казани жителями, чтобы люди здесь жили. Благодаря реализации этой комплексной программы планируется, что количество жителей в центре города возрастет с 45 до 75 тысяч человек.

Концепцию Президенту представили авторы проекта и члены проектной группы: Олег Маклаков, Анна Новикова, Марья Леонтьева.

После открытого обсуждения проекта будут разработаны нормативные базы и нормативные акты, с четким регламентом по каждому разделу Концепции.

Разработка концепции устойчивого развития исторического поселения Казани началась в 2018 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

КВ
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