Росреестр: «Гаражная амнистия» упрощает приватизацию земли

Вступивший в силу 1 сентября закон о порядке оформления права собственности на землю под местом хранения «железных коней» в народе именуется гаражной амнистией, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

Разберем подробнее, какие выгоды этот нормативный акт сулит автовладельцам. И не только потому, что наличие гаража в наших условиях не означает автоматического наличия «железного коня». Некоторые успели продать своего четырехколесного друга и используют свой гараж как продолжение балкона, то есть под овощебазу или склад раритетных вещей.

Первое и самое важное преимущество, которое дает новый закон, — владелец гаража получает землю под ним в собственность абсолютно бесплатно. Выкупать землю у муниципалитета не нужно.

Соответственно, в перспективе собственник может сделать со своим гаражом все что угодно — продать, подарить, завещать. Предположим, когда-нибудь государственными органами будет принято решение, что по земле, находящейся под гаражом, непременно должна пройти скоростная трасса. Или именно на этом месте срочно необходима поликлиника. В таком случае хозяин гаража вправе рассчитывать на компенсацию от государства.

Однако в законе есть и ложка дегтя. Гараж должен быть признан объектом капитального строительства и построен до 30 декабря 2004 года. Тем, кто построил гараж позже, амнистия не светит.

На глубокие раздумья, сомнения и оформление всех документов у граждан есть время до 1 сентября 2026 года.

Чтобы оформить гараж и земельный участок в собственность, граждане должны обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. К ним могут относиться документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации и т. д.

Всего с момента направления заявителем межевого и технического плана гаража до оформления его в собственность, при условии одобрения заявления, должно пройти не более 20 рабочих дней. В районах все эти операции проходят через МФЦ. В Казани люди обычно предпочитают иметь дело с органами местной власти и Росреестром напрямую.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров прокомментировал для «Казанских ведомостей» актуальность нового закона для татарстанцев:

— Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, более 50 тысяч татарстанцев смогут в упрощенном порядке зарегистрировать не только гараж, но и земельный участок, на котором он расположен. Этой недвижимостью наши граждане владели многие годы или даже десятилетия, но по разным причинам не могли ее узаконить и были вынуждены часто обращаться в судебные органы. Сейчас же благодаря разработанной при участии Росреестра «гаражной амнистии» они беспрепятственно смогут стать полноценными собственниками своей недвижимости и свободно ею распоряжаться — продавать, дарить, завещать и так далее. Мы считаем, что новый закон непременно является социально важным и облегчит жизнь многим гражданам.

Важно

Росреестр Татарстана рекомендует жителям республики, планирующим воспользоваться новой амнистией, перед оформлением гаража и участка под ним в собственность ознакомиться с методическими рекомендациями, разработанными Росреестром. В них подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией», разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы, а также составлены полезные советы для граждан. Подробно ознакомиться с методическими рекомендациями по «гаражной амнистии» можно на официальном сайте Росреестра Татарстана rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Деятельность».

Комментирует Анна Главнова, кадастровый инженер ООО «Кадастровый эксперт»:

— Гражданам, желающим воспользоваться «гаражной амнистией», необходимо помнить, что в пакете документов, представляемых в местный орган власти, заявитель обязательно должен иметь схему расположения земельного участка под гаражом. Эта схема будет утверждена в исполкоме населенного пункта, на основе чего составляется межевой план. Подготовить межевой и технический план может только специалист — кадастровый инженер. Затем эти документы представляются в Управление Росреестра по РТ, которое выдает выписку из ЕГРН. Конечным пунктом выступает орган местного самоуправления, который предоставляет землю под гаражом, построенным до 2005 года, в собственность бесплатно.