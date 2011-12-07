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Завтра состоится ярмарка продукции учащихся

Традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народно-художественных промыслов с участием муниципальных районов и образовательных организаций Татарстана пройдет завтра в агропромышленном парке «Казань».
Как и в предыдущие годы, каждый муниципальный район представит свою экспозицию совместно с колледжами, техникумами, школами, учреждениями дополнительного образования.Горожанам будет предложен широкий ассортимент продукции по доступным ценам: выпечка, изделия из дерева, металла, консервированная и плодоовощная продукция, мед, яйца, молочные продукты, швейные изделия и многое другое. Посетители ярмарки смогут приобрести поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки, а также увидеть номера художественной самодеятельности, подготовленные учащимися.Запланировано проведение смотра-конкурса ярмарочных площадок районов по следующим номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».Мероприятие направлено на популяризацию рабочих профессий, повышение конкурентоспособности выпускников техникумов и колледжей республики на рынке труда, развитие у них навыков предпринимательской деятельности. Его проводит Министерство образования и науки РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Церемония открытия назначена на 7 часов утра, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
КВ
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