Завтра состоится ярмарка продукции учащихся

Как и в предыдущие годы, каждый муниципальный район представит свою экспозицию совместно с колледжами, техникумами, школами, учреждениями дополнительного образования.Горожанам будет предложен широкий ассортимент продукции по доступным ценам: выпечка, изделия из дерева, металла, консервированная и плодоовощная продукция, мед, яйца, молочные продукты, швейные изделия и многое другое. Посетители ярмарки смогут приобрести поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки, а также увидеть номера художественной самодеятельности, подготовленные учащимися.Запланировано проведение смотра-конкурса ярмарочных площадок районов по следующим номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».Мероприятие направлено на популяризацию рабочих профессий, повышение конкурентоспособности выпускников техникумов и колледжей республики на рынке труда, развитие у них навыков предпринимательской деятельности. Его проводит Министерство образования и науки РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Церемония открытия назначена на 7 часов утра, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.