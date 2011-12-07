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Сын Метшина анонсировал строительство дома недалеко от МСЗ

Своими планами Тагир Метшин поделился на своей страничке в социальных сетях.

Сын мэра Казани Тагир Метшин рассказал о планах строительства дома в Новониколаевском поселке.

В своем официальном Instagram-аккаунте Метшин-младший написал, что приобрел участок и вскоре рассчитывает начать строительные работы.

По информации «БИЗНЕС Online», на данный момент заказан проект двухэтажного дома и уже поставлен забор. Сам участок располагается в 800−1000 метрах от ограждения строящегося завода по термической переработке отходов.

КВ
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